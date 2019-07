Täter trieb Wittinger Wölfin Draht durch die Pfote

Erste Obduktionsergebnisse der bei Wittingen (Kreis Gifhorn) tot aus dem Elbeseitenkanal gezogenen Wölfin bestätigen den grausamen Umgang des Täters mit dem Tier. Das niedersächsische Umweltministerium zitiert aus einem vorläufigen Obduktionsbericht des Berliner Leibniz-Instituts für Wildtierforschung, wonach dem Jungtier „kurz vor dessen Tod“ ein Draht durch durch die rechte Vorderpfote getrieben wurde. Gestorben sei die Wölfin aber an der Schussverletzung.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies verurteilte die Tat erneut auf das Schärfste: „Die illegale Tötung der Wölfin zeigt, dass der oder die Täter völlig skrupellos sind. Die Tatsache, dass dem Tier vor seinem Tod ein Draht durch die Pfote gezogen wurde, zeugt darüber hinaus von einer schwer vorstellbaren Grausamkeit. Beides ist nicht hinnehmbar.“

Gewürgt wurde die Wölfin wohl nicht

Die Leibniz-Forensiker beschreiben eine enge Abfolge der Abläufe bei der Tötung des Wolfs. In dem Bericht heißt es laut Umweltministerium: „Der Nachweis der geringgradigen Blutung im Bereich der Drahtschlinge durch die rechte Vordergliedmaße spricht für ein intravitales Geschehen. Wahrscheinlich wurde der Draht kurz vor dem Versterben des Tieres durch den Fuß getrieben.“ Die Dreifach-Drahtschlinge um den Hals habe nicht zu Einschnitten in die Haut geführt, der Kehlkopf sei intakt. Gewürgt wurde die Wölfin also offenkundig nicht.

Eine natürliche Todesursache oder auch nur eine Schwächung der Wölfin durch eine Infektionskrankheit schließen die Tiermediziner aus. Solche Veränderungen weise der Kadaver nicht auf.

Jäger fand den Kadaver im Elbeseitenkanal

Die schnellen Ergebnisse der üblicherweise auf bis zu sechs Wochen angelegten Untersuchungen zeigen, welch hohe Bedeutung der aufsehenerregenden Straftat beigemessen wird. Ein Jäger hatte den Kadaver am Abend des vorvergangenen Sonntags im Elbeseitenkanal zwischen Wunderbüttel und dem Wittinger Hafen im Kanal treibend gefunden und die Polizei alarmiert. Bereits am Montag, 22. Juli, hatte der hinzugezogene Betzhorner Wolfsberater Joachim Remitz den Kadaver in einer gekühlten Box zur Untersuchung nach Berlin transportieren lassen.

Die Wittinger Wölfin ist die erste, die als Opfer einer Umweltstraftat im Kreis Gifhorn gefunden wurde. Sie sollte mit einem Gewicht um den Hals im Kanal versenkt werden. Weil sich das Gewicht löste, schwamm der Kadaver auf. Wo die Wölfin erschossen wurde, zu welchem Rudel sie gehörte, ist noch unklar. Dazu erhoffen sich Fahnder und Politik Hinweise vom Leibniz-Institut durch die ausstehende Erbgutuntersuchung.