Betrüger geben sich im Kreis Gifhorn am Telefon als Enkel aus

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern im Landkreis Gifhorn, die sich am Telefon fälschlicherweise als Enkelkinder der angerufenen Personen ausgeben. So meldeten sich am Donnerstag im Zeitraum von 12.26 bis 15.04 Uhr insgesamt in fünf Fällen angebliche Enkelkinder telefonisch bei vorwiegend älteren Personen. Auf die Fragen und die Geldforderungen der Enkelkinder ging laut Mitteilung der Polizei jedoch niemand ein. Die Polizei appelliert an mögliche Betroffene, keinesfalls Informationen über vorhandenes Vermögen am Telefon preiszugeben. In einem solchen Fall solle man sich die Telefonnummer des Anrufers notieren und dann die Polizei benachrichtigen. red

