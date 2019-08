Golfen wie die Profis – in kleinen Schritten Basics lernen

„Ich hau die ganze Zeit ein Stück Erde aus dem Rasen!“ So oder so ähnlich wie Leona aus Dannenbütteler erging es auch dem ein oder anderen, der am Freitag im Golfclub Gifhorn zum ersten Mal den Golfschläger schwang. Doch mit den Wiederholungen und der Hilfestellung von Jorunn Wierleuker und Jan...