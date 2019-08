Werkstattwoche in Lüben ist eröffnet und dauert bis Sonntag

Es ist wieder soweit: Nach zwei Jahren Pause begann am Freitag die 15. Internationale Werkstattwoche in Lüben, bei der Besucher den Künstlern über die Schulter schauen können. Wie es in einem Pressebericht heißt, reisten bereits am Nachmittag reisten die Künstler aus den unterschiedlichsten Ländern der Erde nach Lüben, um dort zehn Tage unter dem Motto „Vibrationen – Unterschiede in Kulturen erzeugen Energien“ zu arbeiten. Anders als...