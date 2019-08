Falsche Polizisten in Gifhorn unterwegs

Falsche Polizisten machen derzeit Gifhorn unsicher. Seit Montag gingen wieder diverse Hinweise zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte bei den echten Beamten ein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Anrufer würden sich als Polizisten ausgeben und Einbrüche in der Gegend des Angerufenen erfinden. Es werde zum Beispiel vorgetäuscht, dass man zwei Täter schnappen konnte, weitere aber auf der Flucht seien. Anschließend wollen die falschen Polizisten Informationen über Schmuck, Sparbücher oder Geldbestände im Haushalt erlangen, berichtet die Polizei.

Sie warnt ausdrücklich davor, niemals Informationen dieser Art am Telefon herauszugeben. Die Polizei würde solche Fragen, sofern notwendig, lediglich in persönlichen Gesprächen stellen. Auch andere persönliche beziehungsweise private Informationen über beispielsweise Lebensverhältnisse oder -umstände sollten niemals am Telefon an fremde Personen herausgegeben werden. „Falls Sie unsicher sein sollten, legen Sie einfach auf“, rät die echte Polizei.