DRK-Ortsverein Gifhorn: „Wir fordern euch bis aufs Blut!“

Gifhorn. „Wir fordern euch bis aufs Blut“ – mit diesem Slogan ruft der DRK-Ortsverein Gifhorn Vereinen, sich an der Blutspende-Challenge zu beteiligen.

Geht nicht, gibt’s nicht! Bei einer Challenge schon gar nicht. Und erst recht nicht, wenn es um eine gute Sache geht. Eine sehr gute und oft lebensrettende sogar: Der DRK-Ortsverein Gifhorn ruft für den 11. September zur Blutspende-Challenge auf.

Von 9 bis 21 Uhr kann in der Stadthalle Blut gespendet werden. Für jede Spende gibt es auf der Vereins-Pinnwand einen Strich, der Verein, der am Ende die meisten Spender hat, gewinnt einen Grillgutschein im Wert von 300 Euro und einen Getränkegutschein der Wittinger Brauerei. Der Zweitplatzierte darf sich über einen 200-Euro-Gutschein freuen, der Drittplatzierte bekommt einen 100-Euro-Gutschein.

Die Gifhorner Feuerwehr, das Uniformierte Schützenkorps, das Bürgerschützenkorps, der MTV Gifhorn, die SV Gifhorn und alle anderen Vereine sind aufgerufen, sich mit möglichst vielen Mitgliedern zu beteiligen, ebenso die Mitglieder der Gifhorner Wirtschaftsvereinigung – und selbst ganz Straßenzüge oder private Initiativen sind willkommen. Das gilt auch für alle, die nicht direkt in Gifhorn wohnen. Bei der letzten Challenge war beispielsweise die Feuerwehr Isenbüttel Dritter mit 29 Spendern.

Gewinner der letzten Challenge war die Freiwillige Feuerwehr Gifhorn mit 51 Spendern, gefolgt vom MTV mit 31 Spendern. Das USK kam auf 24, das BSK auf 7 Spender – „da ist noch Luft nach oben“, waren sich DRK-Ortsvereinsvorsitzender Andreas Otto und BSK-Major Carsten Gries am Donnerstag einig.

Otto stellte zusammen mit Rüdiger Malinowski, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender, und Peter Friedsch, DRK-Blutspendedienst Springe, den Vereinen das Konzept vor. „Wir wollen alle motivieren, an der Blutspende teilzunehmen“, so Otto. Deshalb haben auch kleinere Gruppen eine Chance Preise zu gewinnen. Auch sei die Stadthalle ein idealer, weil zentraler Ort und besonders der Zeitraum von 9 bis 21 Uhr solle auch all jenen die Möglichkeit geben Blut zu spenden, die beispielsweise bis 20 Uhr arbeiten.

Klar, dass es auch Essen und Getränke gibt. In den ersten beiden Stunden wartet ein Frühstück, anschließend dreierlei Würstchen auf die Blutspender. Wurst und Würstchen sowie die Grillgutscheine stellt die Firma Gymrek zur Verfügung.

Große Zustimmung fand ein Vorschlag von Thomas Fast, Vorsitzender der Gifhorner Wirtschaftsvereinigung: Der Verein, der die meisten Erstspender stellt, erhält von der Volksbank 200 Euro.