Feuerwehren gedenken Toten der Waldbrandkatastrophe

Von den Flammen eingeschlossen starben am 10. August 1975 in der Nähe von Meinersen fünf Feuerwehrmänner aus Hohenhameln, Kreis Peine, und Fallersleben. Am Samstagabend gedachten etwa 150 Feuerwehrmänner und -frauen den bei der Waldbrandkatastrophe vor 44 Jahren gestorbenen Einsatzkräften. Meinersen...