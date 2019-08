Kunst zwischen Stall und Acker bei der Lübener Werkstattwoche

Ein üppiger Straße roter und weißer Blumen, ein keckes Rotkehlchen auf einem Ast, ein davonschwebender Strohhut an einer Leine mit Strümpfen, ein Nachthimmel voller Sterne – das sind nur einige Werke der 22 Künstler, die bei der 15. Internationalen Werkstattwoche in Lüben dabei waren. Am Samstag...