Gifhorner Hospizstiftung stellt Bauantrag für Hospiz

Das Gifhorner Hospiz soll auf einem Grundstück in der Lindenstraße, angrenzend an die Aller, entstehen.

Gifhorn. Am Dienstag will die Hospizstiftung Gifhorn den Bauantrag für das Hospiz an Bürgermeister Matthias Nerlich übergeben.

Der Bau des Gifhorner Hospizes rückt in greifbare Nähe: Am Dienstag wird die Hospizstiftung den offiziellen Bauantrag an Bürgermeister Matthias Nerlich überreichen. Es soll auf einem 3200 Quadratmeter großen Grundstück in der Lindenstraße, angrenzend an die Aller entstehen.

Wie die Hospizstiftung mitteilte, habe Architektin Andrea Geister-Herbolzheimer aus Oldenburg den Planungsauftrag erhalten. Geplant werden soll ein Hospiz mit acht Gästebereichen, eine Erweiterung auf zwölf sei möglich. Auch der Verein Hospizarbeit Gifhorn und das Palliativnetz Gifhorn sollen dort Anlaufstellen bekommen, hieß es.

In der Planungsphase erfolgte die Abstimmung mit dem Denkmalschutz und den Fachstellen des Bauamtes im Rathaus. Es wurden bereits Fachplaner, Statiker und Brandschutzexperten einbezogen. Die kompletten Bauantragsunterlagen werden heute an die Stadt Gifhorn übergeben.

Bereits vor Monaten hat sich die Stiftung für einen Betreiber entschieden: die Hospiz Gifhorn gGmbH, die von Dr. Wigand von Laffert und Bettina Tews Harms geführt wird.