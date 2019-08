Nach Unfall in Gifhorn: Beifahrer nimmt Fahrersitz ein

Drei junge Männer in einem grauen Golf sind an einer Ampel an der Braunschweiger Straße in Gifhorn einer Autofahrerin aufgefahren. Wie die Polizei berichtet, steht nicht fest, wer den Unfallwagen gefahren hat.

Die 25-Jährige hat mit ihrem schwarzen Golf am Donnerstag gegen 12 Uhr an der roten Ampel an der Kreuzung Ecke Sonnenweg gehalten, als es zu dem Zusammenstoß kam. Die Autofahrerin verständigte die Polizei. Als diese eintraf, hatten die drei Männer, zwischen 18 und 19 Jahre alt, den Fahrer gewechselt.

Die Polizei sucht Zeugen zum Auffahrunfall unter der Nummer (05371) 9800.