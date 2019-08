Gifhorn sieht nächste Kita am Gamsener Ortsrand

Kindergartenplätze verzweifelt gesucht! Die Stadt kommt nicht um den Neubau einer weiteren großen Tagesstätte mit fünf Gruppen herum. Der Bau der Einrichtung am Sportzentrum Süd ist noch nicht fertig, die Container-Anlage an der Jägerstraße kaum begonnen, das Projekt am Lehmweg-Süd noch im...