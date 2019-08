Birte Wolinski ist Gifhorns neue Stimme

Die Stadt hat eine neue Vorzeige-Stimme: Beim Karaoke-Wettbewerb auf der Bühne am Schillerplatz in Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsförderung Wista und der Veranstaltungsagentur Kube-Events setzte sich die Abbesbüttelerin Birte Wolinski durch. Ihr Siegerlied hieß „Shallow“ von Lady Gaga. Auf Platz zwei kam Nicholas Lindner aus Braunschweig, der Conchita Wursts Eurovisions-Song „Rise like a Phoenix“ interpretierte. Drittbeste unter...