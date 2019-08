Adenbütteler ersetzen Gemeindegelder für Vereine

Privates Engagement gleicht in der Gemeinde Adenbüttel Sparzwang der öffentlichen Hand aus. Bürgermeisterin Doris Pölig (ULA) erhielt am Sonntag die letzten Zuwendungen von insgesamt 16 privaten Spendern, die damit halbierte Zuschüsse aus dem Gemeindeetat an die Gemeinde vollständig...