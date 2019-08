Fahrkartenkontrolle spitzt sich in Weyhausen zu

Zu einer verbalen Auseinandersetzung und einer Rangelei ist es am Mittwoch und Donnerstag in einem Bus der Linie 170 in Weyhausen gekommen. Der Fall beschäftigt jetzt auch Polizei und Staatsanwaltschaft. Wie unsere Zeitung erfuhr, hielt der Bus am Mittwoch um 17.43 Uhr an der Haltstelle „Weyhausen Schule“, um Fahrgäste einsteigen zu lassen. Dabei kontrollierte der Busfahrer auch die Fahrausweise. Ein Fahrgast besaß eine...