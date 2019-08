Seniorin wird in Didderse Opfer eines Enkeltricks

Mehrere tausend Euro Bargeld haben Unbekannte in Didderse erbeutet, weil eine Rentnerin auf den Enkeltrick hereingefallen war. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Vorfall bereits am vergangenen Freitag in der Mittagszeit. Die geschädigte Rentnerin wurde am Vormittag von einer Frau angerufen,...