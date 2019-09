Feuerwehr rettet Hundewelpen aus Bohrloch

Die Freiwillige Feuerwehr Meinersen hat am Donnerstagvormittag in der Georg-von-Opel Straße einen Hundewelpen aus einem Bohrloch gerettet. Zehn Mitglieder der Wehr rückten mit zwei Fahrzeugen aus.

Welpe fällt vier Meter tief

„Als wir am Einsatzort eintrafen erzählte uns der Hausbesitzer, dass an dem Haus ein rund vier Meter tiefer Brunnen mit einem Durchmesser von rund 20 Zentimetern gebohrt worden war“, so Kai Ludolf, Einsatzleiter und Ortsbrandmeister von Meinersen. Der Hundewelpe der Hausbesitzer sei in das Loch gefallen – die Versuche des Eigentümers, ihn zu retten, waren fehlgeschlagen.

Die Leine wird zum Lasso

„Wir haben dann aus unseren Leinen eine Art Lasso gebildet und versucht, den Welpen damit aus dem Loch zu holen“, so Ludolf weiter. Nach mehreren Versuchen gelang es der Feuerwehr die Leine so um das Tier zu legen, dass es hochgezogen werden konnte. Der kleine Hund war wohlauf und freute sich, wieder bei seinem Herrchen zu sein. Gegen 10 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ein. red