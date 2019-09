Gegengelenkt – Auto überschlägt sich bei Isenbüttel

Einen Leichtverletzten hat es am Donnerstag gegen 9.15 Uhr nach einem Unfall auf der Kreisstraße 66 zwischen Isenbüttel und Ausbüttel gegeben. Ein 18-jähriger Gifhorner geriet mit seinem roten Skoda Octavia auf der K66 Richtung Ausbüttel am Ende einer Linkskurve leicht in den rechten Randstreifen der Fahrbahn. Durch das anschließende Gegenlenken geriet der Wagen ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. An dem Auto entstand Totalschaden.

Die Polizei weist darauf hin, dass es in solchen Situationen das Wichtigste ist, einen kühlen Kopf zu bewahren, abzubremsen und nicht gegenzulenken. So könne man den Schaden für sich und andere minimieren und riskiere nicht, in den Gegenverkehr zu geraten.