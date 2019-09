Vorwurf der Vergewaltigung: Gericht spricht Gifhorner (30) frei

Der 30-jährige Angeklagte, dem Vergewaltigung zur Last gelegt wurde, ist freigesprochen worden. Sein Haftbefehl wurde aufgehoben, so dass er den Gerichtssaal als freier Mann verlassen konnte. Zudem erhält er für die Monate, die er in Untersuchungshaft verbracht hat, eine Geldentschädigung. So...