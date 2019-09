Rötgesbütteler Feuerwehrjugend ist am besten unterwegs

Für rund 100 junge Brandschützer hieß es am Wochenende: Auf zum Orientierungsmarsch der Gemeindejugendfeuerwehren Papenteich. In 14 Gruppen wurde am Dorfgemeinschaftshaus gestartet. Fünf Stationen mit kniffligen Geschicklichkeitsspielen und Fragen erwarteten die Jugendlichen während des etwa acht Kilometer langen Kurses. Stundenlang unterwegs, waren Motivationshilfen gefragt.

Wo in allen Teams vor allem einander angefeuert wurde, hatten sich die Adenbütteler Jungs im Vorfeld besonders ausgerüstet. Ihren riesigen Bollerwagen in Feuerwehr-Rot hatten die Jugendlichen mit allerlei technischen Finessen, vom autobatteriegetriebenen Musik-Player über ohrenbetäubende Hupen bis zur mobilen Handy-Ladestation, ausgestattet. „Mit Musik läuft’s einfach besser!“, meinte Conner Kracht. Beim Lenken von Holzpucks um dutzende Löcher etwa half dann eher absolute Ruhe. Diese Station betreute Kindergarten-Leiterin Ulrike Kautz-Manthey. „Das hat etwas mit Geben und Nehmen zu tun“, erklärte sie. Wie etwa mit der wertvollen Brandschutzerziehung für die Kinder. Auch andere Vereine halfen beim Orientierungsmarsch mit. „Diese Zusammenarbeit ist absolut bemerkenswert!“, begeisterten sich Abbesbüttels Ortsbrandmeister Rouven Langanke und Gemeindejugendfeuerwehrwartin Vanessa Hagelberg unisono. Am Ende gewannen die Rötgesbütteler knapp vor Abbesbüttels Gruppe eins und Vordorfs zweitem Team.