Präventionsbündnis hat Ideen für friedfertiges Gifhorn

Wer kann was tun für ein zunehmend vielfältiges, gleichwohl anhaltend friedfertiges Gifhorn? Nach zwei Jahren Netzwerkarbeit zahlreicher Schulen, Sozialdienste und Behörden im Bündnis für Prävention mit 14 Treffen in verschiedenen Zusammensetzungen gab es am Mittwoch nach einem Fachtag ein...