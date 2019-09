„Ein Familienunternehmen wie es im Buche steht“

Die Raketenrutsche im Schuhhaus Galipp ist Kult. Generationen von Kindern sind dort gerutscht, bevor es hieß Fuß vermessen und Schuhe anprobieren. Und es gibt sie noch immer, links an der Treppe zur Kinderabteilung glänzt sie silberfarben – und ist genauso beliebt wie vor 50 Jahren. So feiert an...