Gifhorn: Freies Parken per Sanduhr spaltet Stadtrat

Es schien eine von geschlossener Einigkeit geprägte Sitzung zu werden – bis Tagesordnungspunkt 16 an die Reihe kam. Anstoß für eine lange Debatte war die Forderung der Gruppe CDU/Die Grünen, die kostenloses Parken auf städtischen Parkplätzen per Sanduhren-Regelung für 15 Minuten erlauben soll. Laut dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Reuter gehe es darum, kurze Besorgungen in der Apotheke oder der Arztpraxis zu erleichtern. Dazu...