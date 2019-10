Gamsen: 48-Jährige kollidiert mit Auto – Geschädigter gesucht

Gamsen. Am Toyota wurde der linke Außenspiegel beschädigt, am entgegenkommenden Auto dürfte der Spiegel ebenfalls beschädigt worden sein.

Am Sonntagmittag hat sich auf der Bundesstraße 4 bei Gifhorn ein Unfall ereignet. Die Polizei

Gifhorn sucht jetzt einen möglichen Geschädigten. Gegen 12.40 Uhr fuhr eine 48-Jährige aus Ummern mit ihrem Toyota Corolla in Richtung Braunschweig. In Höhe der Abfahrt Gamsen überholte sie ein LKW-Gespann und übersah hierbei einen entgegenkommenden Wagen. Im letzten Moment gelang es der 48-jährigen, mit ihrem Auto nach rechts auszuweichen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dennoch kam es zur Kollision beider Außenspiegel. Am Toyota wurde der linke Außenspiegel beschädigt, am entgegenkommenden Auto, von dem nichts Näheres bekannt ist, dürfte der Spiegel ebenfalls beschädigt worden sein. Dessen Fahrer entfernte sich nach der Kollision vom Unfallort und wird nun gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800 zu melden. red