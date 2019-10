Sicherheits-Allianz ruft Gifhorner zum Licht-Test

Sind an Ihrem Auto alle Leuchten in Ordnung? Diese Frage stellt sich mit Beginn der dunklen Jahreszeit besonders dringlich. Es ist ein großes Sicherheits-Thema. Eine schnelle und kostenlose Antwort liefert ein Licht-Test in einer der 69 Werkstätten der Kraftfahrzeug-Innung Gifhorn. Dafür machte...