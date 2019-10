Giffinet startet erfolgreich im Vermarktungsgebiet drei

Am Desinteresse lag es nicht, dass am Montagabend nur etwa 30 Leiferder ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen waren, um sich über den Breitbandausbau und einen Glasfaseranschluss zu informieren. Leiferdes Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber erklärte, dass in Leiferde nur vier Straßenzüge als...