Gifhorn sucht neuen Stadtjugendpfleger

Die Stadt Gifhorn sucht einen neuen Jugendpfleger. Der bisherige Amtsinhaber Björn Jäger hat nach Auskunft von Stadt-Sprecherin Annette Siemer „eine andere berufliche Herausforderung in Salzgitter angenommen“ – nachdem er zuvor für 15 Monate Elternzeit in Gifhorn abwesend war. In dieser Zeit habe...