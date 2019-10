Stadt Gifhorn schließt Shisha-Bar in Bergstraße

Bei einer massiven Kontrolle mehrerer Shisha-Bars in der Nacht zum Donnerstag in Gifhorn und Meinersen stellten die Behörden eine Vielzahl schwerer Verstöße fest. Ein Lokal musste laut Polizeisprecher Thomas Reuter unverzüglich geräumt und geschlossen werden. Diesmal war es nach der Drogenrazzia der Polizei zwischen Braunschweiger Straße und Laubberg von Mitte Juli an der Stadt Gifhorn, geltendes Recht durchzusetzen. An dem...