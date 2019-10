Calberlaher Damm: Ende Oktober ist Bahnübergang frei

Noch sieht es am Bahnübergang Calberlaher Damm ziemlich wüst aus. Doch schon bald gehören die Baken, die abgedeckten Andreaskreuze, die Baustellenampel, provisorischen Fahrbahnmarkierungen und die Sicherungsposten der Vergangenheit an. Wie eine Sprecherin mitteilt, wird die neue Schrankenanlage am Bahnübergang Ende Oktober in Betrieb genommen. „In den vergangenen Tagen fanden elektrotechnische Arbeiten im neuen Bahnübergangs-Schalthaus...