Unbekannter rammt in Gifhorn geparktes Auto

Beim Einbiegen von der Braunschweiger Straße in die Poststraße, in Höhe des Finanzamts, stieß am Donnerstag, 17. Oktober, zwischen 14.50 und 15.15 Uhr ein Fahrzeug gegen einen dort am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Verursacher...