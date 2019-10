Unfallflucht in Wittingen: Polizei sucht schwarzen Passat

Nach einer Unfallflucht am Freitag, 25. Oktober, zwischen 9.50 und 9.55 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers in Wittingen ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben wurde ein im Bereich vor der Post-Packstation abgestellter Firmenwagen eines Autohandels beschädigt. Gesucht wird ein schwarzer VW Passat Variant mit Gifhorner Zulassung. Daran zu vermutende Schäden könnten vor oder am vorderen Radkasten der Fahrerseite liegen, so die Polizei weiter. Wer Angaben zu dem Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Wittingen unter (05831) 252880 in Verbindung zu setzen.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder