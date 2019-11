Betrunkener Radler verursacht Unfall in Gifhorn

Ein 37-Jähriger ist am Samstagabend auf der Görlitzer Straße in Gamsen mit seinem Fahrrad in den Gegenverkehr geraten. Eine ihm entgegenkommende 19-jährige Autofahrerin konnte den Zusammenstoß trotz sofortiger Vollbremsung sowie eines gleichzeitigen Ausweichmanövers nicht verhindern. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Vorfall keiner der Beteiligten verletzt. Lediglich am PKW entstanden leichte Schäden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Radfahrer Alkoholgeruch fest, heißt es weiterhin. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und darüber hinaus ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.