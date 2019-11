Landwirte wollen gegen Düngeverordnung klagen

Rund 250 Landwirte begrüßte Vorsitzender Joachim Zeidler beim Landvolktag des Kreisverbands Gifhorn-Wolfsburg in Emmen. Dr. Willi Kremer-Schillings (Foto), auch bekannt als Blogger Bauer-Willi, sprach in launiger Weise zum Thema „Bauern in bewegten Zeiten".