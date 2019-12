Zwei Gifhorner sind Botschafter des Anglerverbandes

Wieck ist Bezirksgewässerwart des Anglerverbands Niedersachsen, Wagner Naturschutzbeauftragter des Landkreises Gifhorn. Bei der Abschlussveranstaltung „Erlebnis Natur auf der „Pferd und Jagd“ in Hannover seien die Zertifikate für die Qualifizierungsoffensive von Kultusminister Grant Hendrik Tonne verliehen worden. Die beiden seien jetzt Ansprechpartner für die Grundschulen im Landkreis Gifhorn, heißt es in der Mitteilung.

Vermittelt werden solle alles Wissenswerte über die Bewohner in und am Wasser. Der wichtigste Punkt sei, die Wertigkeit der Fließgewässer darzustellen. Bei der Qualifizierungsoffensive seien landesweit 50 Angler und 50 Jäger pädagogisch ausgebildet worden. Die Kenntnisse seien in zwei Jahren vermittelt worden, heißt es abschließend.