„Oft herrscht falsches Bild im Kopf von Kinderhospizarbeit“

„Oft bekomme ich zu hören: ,Dass du Sterbebegleiterin für Kinder bist – ich könnte das ja nicht!’ Vielen denken, man sitzt die ganze Zeit bei ihnen am Bett. Dabei stimmt das absolut nicht. So ein Prozess kann über Jahre gehen.“ Kerstin Hüninghake will aufräumen mit dem Bild, das in vielen Köpfen der Gesellschaft spukt. „Natürlich ist Trauer ein Bestandteil, aber wir und vor allem die betroffenen Familien versuchen, für Normalität und Stabilität zu sorgen.“ Hüninghake gehört zu den ehrenamtlichen Sterbebegleiterin der Hospizarbeit Gifhorn.

Der Verein zählt gemeinsam mit sieben anderen Hospizvereinen aus der Region 2014 dem Verbund Kinderhospizarbeit Süd-Ost Niedersachsen an, kurz SONne genannt. Jedes Jahr werden Ehrenamtliche zum Kinderhospizbegleiter geschult, im Dezember bilden sich vier Gifhorner weiter.

Ihre Aufgabe ist es, für Kinder, die an lebensbedrohlichen (wie Leukämie) oder lebensbegrenzenden Erkrankungen (wie schwere Herzfehler, Gendefekte, Muskelschwund- oder Stoffwechselerkrankungen) leiden, da zu sein. Die Unterstützung muss sich nicht immer auf direkt betroffene Kinder beziehen, sondern kann sich auch an diejenigen richten, die ein schwerst krankes Elternteil oder Geschwisterchen haben. Denn eins ist klar: Trifft eine Familie ein schwerer Schicksalsschlag, den ein Mitglied früher oder später mit dem Leben bezahlen muss oder bei dem ein Kind jahrelang zum Pflegefall wird, wird das Leben aller auf den Kopf gestellt. Eltern, die eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung für ihr pflegebedürftiges Kind leisten, leiden oft an Schlafmangel und Daueranspannung. Auch hier sind die Sterbebegleiter gern eine Stütze. In genau solchen Fällen oder in Situationen, in denen Betroffene sich allmählich von einer Krankheit erholen. sind die Reaktionen von Angehörigen dann oft ängstlich oder skeptisch. „Wenn wir sagen, dass wir von der Hospizarbeit sind, ist oft die erste Reaktion: Wieso Hospiz? Mein Kind stirbt doch nicht! Oder hat man uns etwas verschwiegen?“, weiß Koordinatorin Jeannette Ehlers aus Erfahrung zu berichten. Hier möchten die Ehrenamtlichen in der Übergangszeit bis zur Genesung eine Stütze sein, Entlastung schaffen – für alle Beteiligten.

Stefan Mühlstein aus Wittingen ist gern Kinderhospizbegleiter. Das Grundrüstzeug bekomme jeder schon an die Hand, der eigene Kinder hat. „Sie haben großen Redebedarf.“ Helga Grahl hat schon mal zum Geburtstag einen Zauberer oder eine Cheerleader-Gruppe organisiert. Kerstin Hüninghake geht noch einen Schritt weiter. Sie ist auch Trauerbegleiterin, bleibt für eine gewisse Zeit auch dann in der Familie, wenn sich Ärzte oder Therapeuten nach dem Tod eines Angehörigen zurückziehen. „In der Trauerbegleitung geht es um das Erlebbar machen, um das gemeinsame Erinnern.“

Um Trauerbegleiter weiter angemessen schulen zu können, möchte die Hospizarbeit gern einen Kursus oder eine ganze Ausbildung anbieten. Unter dem Motto „Hospiz macht Schule“ schwebt dem Vorstand vor, mit Schulen und Kitas zusammenzuarbeiten und das Thema Trauer im Rahmen einer Projektwoche näher zu bringen. Zudem könnten für das Spielzimmer im geplanten Hospiz Spielzeug, Spielkoffer, Bücher & Co angeschafft werden. Ausflüge wie Quadfahren in Wesendorf, ein Besuch bei Kindercoach und Tierheilpraktikerin Corinna Michelsen und ihren Tieren in Bokelberge und weitere Unternehmungen oder auch Veranstaltungen schweben dem Team vor.