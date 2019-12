Polizei warnt vor falschen Weihnachtswebshops

Unseriöse Betreiber falscher Internetseiten bieten gerade zur Weihnachtszeit Geschenke an. In Gifhorn sind einige auf diese Masche hereingefallen und haben Anzeige erstattet.

Die Polizei in Gifhorn warn vor dreisten Internetbetrügern, die gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit Bürgern mit vorgegaukelten, vermeintlich seriösen Webshops das Geld aus der Tasche ziehen wollen.

Dabei handele es sich laut Polizeisprecher Thomas Reuter um ein relativ neues Phänomen, das der Polizei zwar schon bekannt war, aber in dem Ausmaß wie in diesem Jahr nicht in Erscheinung getreten ist.

Besonders auffällig ist bei den Strafanzeigen, die zurzeit vermehrt bei der Polizei erstattet werden, dass diese Fakeshops keine „.de“-Domain haben und die Zahlungen an ausländische Bankkonten gehen. Es gebe aber auch gut gemachte Fakeshops mit deutscher IBAN und deutscher Domain, die aber derzeit laut Polizei nicht im Vordergrund stehen.

Die Betrüger zielten offenbar gezielt auf Weihnachtskunden abzielen, die in der vorweihnachtlichen Hektik auf die Schnelle noch ein Geschenk besorgen wollen.

Bemerkt werde der Fehler Reuter zufolge erst, wenn das Geld überwiesen wurde und die Ware Tage später noch immer nicht angekommen ist. Um beim Anbieter nachzufragen, suchen die Geschädigten auf der Homepage nach Kontaktdaten – doch zu spät. Die Internetseite ist längst gelöscht. „Meistens sind diese Shops nur wenige Tage online und tauchen unter neuem Namen und neuem Design wieder auf. Damit wird es für den Bürger schwer nachvollziehbar“, so Reuter.

Auf solche Tricks fielen keineswegs nur Senioren oder Jugendliche herein, die ohnehin etwas unbedarfter im Umgang mit dem Internet sind. Laut Reuter erstatten Bürger jeden Alters Strafanzeigen, bei denen es um Schadenssummen zwischen 50 und 200 Euro gehe.

Die Chancen, sein Geld wiederzusehen, gingen gegen Null. Die Täter seien schwer zu ermitteln. Die Wehe führen in der Regel nach (Süd-)Osteuropa, wo beispielsweise auch die Enkeltricks oder die Tricks mit den Falschen Polizisten von Callcentern aus vorbereitet werden. Es gebe Ermittler, die sich auf den Bereich Cybercrime spezialisieren. Die Täter ausfindig zu machen, sei dennoch ein schweres Unterfangen, so Reuter.

Um Bürger vor weiteren Reinfällen zu schützen, gibt die Polizei folgende Warnhinweise: Vorsicht bei Überweisungen ins Ausland. An den ersten zwei Buchstaben der IBAN erkennt man das Zielland der Überweisung – für Deutschland ist es „DE“. Zudem ist Vorsicht geboten bei Shops ohne „.de“-Domain. Angegebene Firmen im Impressum und auch die angegebene Kontoverbindung sollten über Suchmaschinen geprüft werden. „Bekannte Verbraucherschutzforen arbeiten ihre Daten so auf, dass man über einfache Recherche schnell zu dem Ergebnis kommt, dass es sich um einen Fakeshop handelt“, teilt Sprecher Thomas Reuter mit.

Argwöhnisch sollten Bürger auch sein, wenn als Zahlungsart nur Vorkasse ausgewählt werden kann. In einigen Fällen würden zwar zunächst auch andere Zahlungsarten angezeigt, aber im endgültigen Kaufabschluss würde nur noch die Zahlung per Vorkasse angeboten – mit dem Hinweis, „dass andere Zahlungsmethoden aus technischen Gründen nicht möglich seien“.