Müdener Radler legen 1500 Kilometer zurück

Müden. Jeden Montag wird während der Saison geradelt. So legten die Müdener Freizeitradler in diesem Jahr etwa 1500 Kilometer zurück.

Laut Pressemitteilung des Vereins wurden in der Sommerzeit, wie seit Jahren, in Müden/Aller Radtouren angeboten.

Die Gruppe setzte sich demnach in diesem Jahr aus bis zu neun Personen zusammen. An den Touren nahmen im Schnitt jeweils sechs Personen teil. Die Treffen fanden stets montags um 17 Uhr an der Kastanie am Haus der Kirche in Müden/Aller statt.

„In der Übergangszeit, also nach und vor der Zeitumstellung, trafen wir uns bereits um 16 Uhr. Dadurch konnten wir länger fahren. So kamen am Ende 1536 Kilometer zusammen“, berichten die Radler. An 31 Fahrtagen seien somit im Schnitt gut 50 Kilometer pro Tour gefahren worden. „Wir fuhren durch die Landkreise Gifhorn, Peine, Celle und die Region Hannover. Etwa alle zehn Kilometer wurde eine Trinkpause eingelegt“, teilen die Radfahrer mit. Teilweise seien auch Kinder und Enkelkinder der Mitglieder dabei gewesen, die den Geschwindigkeitsschnitt von etwa 20 km/h meisterten. An drei Tagen fielen die Touren aus, weil es regnete, heißt es in der Mitteilung weiter. Auffällig sei gewesen, dass „die genutzten Radwege zum Beispiel in der Samtgemeinde Meinersen arg zu wünschen lassen“. Als Beispiele seien die Wege von Müden nach Päse oder nach Hohne über den „Flanweg“ genannt.

Zum Abschlussessen traf sich die Gruppe im November beim „Griechen – Athen“ in Meinersen. 15 Teilnehmer zählten die Verantwortlichen dort. Saisonbeginn ist im Jahr 2020 „der erste Montag in der Sommerzeit – um 17 Uhr unter der Kastanie am Haus der Kirche“. Gäste seien dann willkommen.