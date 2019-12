Mit einem großen Einsatz hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag in Schwülper drei Baggerdiebe festgenommen.

Großeinsatz – Polizei fasst Baggerdiebe in Schwülper

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag drei Baggerdiebe in der Nähe des Wasser Sees festgenommen. Laut Polizei waren 12 Streifenwagen an der Fahndung beteiligt.

Minibagger im Wert von 5000 Euro war schon verladen

Die drei aus Polen stammenden Männer im Alter von 29, 32 und 36 Jahren verschafften sich gegen 23.40 Uhr gewaltsam Zutritt zum Betriebshof eines Baumaschinenverleihs am Waller See. Dort entwendeten sie einen Minibagger im Wert von 5.000 Euro und verluden diesen auf einen mitgeführten Anhänger.

Mit ihrem Fiat Ducato als Zugfahrzeug flüchteten die Täter zunächst, konnten aber kurze Zeit später in Tatortnähe von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei gestellt und widerstandslos festgenommen werden.

Streifenwagen aus Braunschweig, Gifhorn und Meine

Im erfolgreichen Fahndungseinsatz waren 12 Streifenwagen aus Braunschweig, Gifhorn und Meine. Die Täter wurden im Anschluss an die Festnahme in das Zentralgewahrsam der Polizei Braunschweig verbracht. Fluchtfahrzeug, Anhänger und Minibagger wurden von den Beamten zwecks Spurensicherung sichergestellt.