ASG appelliert an die Bevölkerung: Bitte keine Nutrias füttern!

Gifhorn. Der Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Gifhorn (ASG) appelliert, Nutrias nicht zu füttern. Sie seien ein Problem in den Regenrückhaltebecken.

Nutrias dürfen in Gifhorn nicht gefüttert werden

Obwohl ein generelles Fütterungsverbot für Wildtiere gelte, fütterten Anwohner die Tiere regelmäßig. Abgesehen davon, dass Brot und andere Lebensmittel keine artgerechte Nahrung seien, trage das Füttern dazu bei, dass sich die Tiere unverhältnismäßig vermehrten.

Am Regenrückhaltebecken Salzwedeler Straße habe sich die Population besonders stark vermehrt. Mit Hinweisschildern wolle der ASG die Anwohner nun auf das Fütterungsverbot aufmerksam machen. „Durch das Überangebot von Nahrung vermehren sich nicht nur die Nutrias, es werden auch Ratten angelockt und das ökologische Gleichgewicht gerät ins Schwanken“, wird ASG-Betriebsleiter Peter Futterschneider zitiert. Im schlimmsten Fall komme es zum Sauerstoffmangel und das Gewässer kippe. Zudem seien die technischen Anlagen des Regenrückhaltebeckens durch die Unterhöhlungen an den Böschungen gefährdet. Zum Schutz der Regenrückhaltebecken und zur Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes habe der ASG deshalb einen hauptamtlichen Jäger der Landwirtschaftskammer Hannover beauftragt, die Nutrias an den Regenrückhaltebecken zu bekämpfen.

„Wasservögel und Nutrias seien auch in den Wintermonaten nicht auf das Füttern durch die Bürger angewiesen.