VW-Mitarbeiter beschenken Kinder in Flüchtlingsunterkunft

Auspacken durften Aisha und Faduume aus Somalia ihre Geschenke erst am Nachmittag. Doch allein die vielen Pakete unter dem Weihnachtsbaum bereiteten ihnen schon Freude. Die hatten am Mittwochmittag Karla Feldmann, Jennifer Schulze und Laura Wagner in die Flüchtlingsunterkunft in Kästorf gebracht –...