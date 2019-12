Gifhorner Bote klaut Wertsachen aus Briefen – 70.000 Euro Schaden

Ein 32-jähriger Postzusteller der Deutschen Post hat seit spätestens Sommer 2019 in verschiedenen Fällen Briefe und weitere Sendungen im Großraum Gifhorn nicht ausgeliefert, sondern sich die darin enthaltenen Wertgegenstände sowie Geldbeträge unter den Nagel gerissen. Dies teilt die Polizeiinspektion Gifhorn nun mit.

Der entstandene Schaden belaufe sich auf mindestens 70.000 Euro. Die exakte Gesamtsumme könne es nach endgültigem Abschluss der Ermittlungen genannt werden.

Seit einiger Zeit hatten sich Bewohner in Gifhorn und Umgebung gewundert, dass sie ihre Post nicht erhalten haben. Wie nun herauskam, hat der betroffene Zusteller die Sendungen unerlaubt geöffnet und anschließend ohne Inhalt in den Müll geworfen. Die Polizei spricht in diesem Zusammenhang von einer Verletzung des Briefgeheimnisses in über 100 Fällen.

Derzeit arbeite man daran, die Absender beziehungsweise Empfänger der Postsendungen zu erreichen, um zumindest einige Weihnachtskarten noch vor dem Fest an die richtige Adresse zu bringen.

Zudem versuchen die Beamten auch zu erfahren, welche Wertgegenstände sich in den Sendungen befunden haben. Daher könne es in Gifhorn und Umgebung in nächster Zeit zu Anrufen durch die Polizei kommen.