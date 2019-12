Rum-Cocktail, Schorle und Sekt mit Likör

Morgen beginnt ein neues Jahrzehnt – da stößt man doch nicht nur mit Sekt aus dem Supermarkt an, oder? Wer noch keine Idee für den richtigen Longdrink hat, der die Wartezeit bis Mitternacht verkürzt, kann mit diesem Artikel vielleicht auf den Geschmack kommen. Marcel Kramer aus Wasbüttel ist Profi in Sachen Cocktail, denn der Wasbütteler produziert in seinem Familienunternehmen seit 2018 Rum in verschiedenen Geschmackssorten selbst,...