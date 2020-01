700 Gäste erleben die größte Silvesterparty im Kreis Gifhorn

Mit Musik auf drei Tanzflächen feierten rund 700 Gäste das Ende des letzten Jahrzehnts in der Stadthalle. Ob an den Tischen sitzend, den Stehtischen stehend oder tanzend auf den Tanzflächen mit mehreren DJs, die Gäste amüsierten sich in den letzten Stunden des Jahres.

Je nach Naturell der Gäste gab es zudem gute Vorsätze für das neue oder das Resümee für das ablaufende Jahr.

Kurz vor Mitternacht zählte DJ Thorsten Nieß die Sekunden herunter, und Punkt Mitternacht fielen sich die Gäste in die Arme oder prosteten sich mit einem Sekt zu und wünschten sich ein frohes neues Jahr.

Dazu gab es vom Caterer Roth um den Jahreswechsel frische Berliner, wahlweise mit Puderzucker oder mit Zuckerguss. Die Musik variierte je nach Standort. Schlager dominierten im Obergeschoss des Foyers, Chartmusik und aktuelle Hits und die Gassenhauer der letzten Jahre im großen Saal und eher Techno und elektronische im abgeteilten Raum des Saals. Die Gäste kamen aus allen Generationen und mischten sich auch auf den diversen Tanzebenen, wo Single- oder Paartanz gepflegt wurde.

Im Trend der Zeit und nach Kritik bei der letzten großen Party vor Jahren wurden die Getränke diesmal in ordentlichen Gläsern statt wie damals in Plastikgefäßen ausgegeben. Außer mit Sekt und Softgetränken konnte man sich in den letzten Stunden des Jahres mit Cocktails verwöhnen. Auch die Halle war dezent silvesterlich geschmückt, mit sanfter Lichtshow wurden die Räume illuminiert.

Viele Gäste wechselten im Laufe des Abends die Tanzfläche oder flanierten in der Stadthalle umher. Auch noch lange nach Mitternacht wurde zum Start in das neue Jahr kräftig weitergefeiert.