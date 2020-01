Wechsel an der IAV-Spitze – Horn löst Linnenkohl ab

Dr. Uwe Horn verstärkt seit 1. Januar die Unternehmensleitung von Gifhorns größtem Arbeitgeber IAV. Er war zuletzt Geschäftsführer der Autostadt in Wolfsburg und tritt die Nachfolge von Kai-Stefan Linnenkohl an, der das Unternehmen nach knapp fünf Jahren verlassen hat, wie das Unternehmen mitteilt. Laut Dr. Ulrich Eichhorn, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, sei das Fachwissen des stark wachsenden Unternehmens, an dessen Gifhorner Standort die meisten Beschäftigten arbeiten, in der Entwicklung moderner Verbrenner sowie bei Zukunftstechnologien wie Elektromobilität, Konnektivität und Autonomes Fahren gefragt.

Der ehemalige Geschäftsführer Linnenkohl wird für den Volkswagen Konzern eine verantwortungsvolle Aufgabe im Ausland übernehmen, heißt es weiter.

Sein Nachfolger Horn war vorher unter anderem Personalleiter der VW-Werke in Zwickau und im polnischen Posen und ab 2018 Mitglied der Geschäftsführung der Autostadt. In seiner neuen Funktion verantwortet der 57-Jährige das Personalwesen, das Gesundheitswesen und den Arbeitsschutz. Außerdem fällt die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie die Sozial- und Altersfürsorge in seinen Zuständigkeitsbereich.

Die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr mit Hauptsitz in Berlin entwickelt seit über 35 Jahren innovative Konzepte und Technologien für zukünftige Fahrzeuge und setzte 2018 über 900 Millionen Euro um. In Gifhorn befindet sich das größte Entwicklungszentrum.