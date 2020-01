Betrunkener Fahrer zwingt andere auf der B188 zur Vollbremsung

Die Polizei hat am Samstag gegen 19.40 Uhr einen 32-jährigen Gifhorner geschnappt, der auf der Bundesstraße 188 zwischen Gifhorn und Meinersen mit seinem BMW im Bereich des Leiferder Kreisels mehrere andere Autos in gefährlicher Art und Weise überholt hat. Zeugen schilderten gegenüber den eingesetzten Polizisten, dass sie aus Richtung Gifhorn Richtung Meinersen gefahren seien. Kurz vor dem Erreichen des Leiferder Kreisels seien sie von dem grauen BMW mit überhöhter Geschwindigkeit so überholt worden, dass sie eine Vollbremsung einlegen mussten. Kurz vor der Einfahrt in den Kreisel habe der Fahrer seine Geschwindigkeit offensichtlich überschätzt, so dass er links an einer Verkehrsinsel vorbei überholt habe, in den Kreisel eingefahren sei und sich dort mit seinem Fahrzeug gedreht habe. Danach sei er nach Meinersen weitergefahren, heißt es im Polizeibericht.

In Meinersen fanden die alarmierten Beamten das inzwischen geparkte Fahrzeug auf der Gifhorner Straße vor. Ein vor Ort vorgenommener Alkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen 2,74 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Den Gifhorner erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss.