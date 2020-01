Gifhorner Klimaschützer gehen für Australiens Natur auf die Straße

„Wald retten – Kohle stoppen“ – mit diesem Banner an der Spitze des Protestzugs demonstrierte die Gifhorner Gruppe des Fridyas-for-Future-Bündnisses am Freitag in der Innenstadt. Rund 50 Teilnehmer trotzten der Kälte und marschierten durch die City. Ganz nach dem Motto: Wer sich bewegt, friert...