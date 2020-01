Eine Online-Anmeldung für einen Platz in der Krippe, im Hort oder im Kindergarten ist jetzt im Boldecker Land möglich.

Boldecker Land: Anmeldung in Kitas geht nun online

Für die Kinder aus der Samtgemeinde Boldecker Land gilt gemäß Kindertagesstättensatzung eine neue Anmelderegelung. Als Träger von insgesamt zehn Kindertagesstätten stellt die Samtgemeinde das Anmeldeverfahren um, teilt die Verwaltung mit. Ein neues Online-Verfahren diene einer nutzerfreundlichen und übersichtlichen Bearbeitung.

Konkret bedeutet das: ab 1. Februar können Eltern ihr Kind in nur wenigen Schritten unter www.kita.boldecker-land.de oder über die Homepage der Samtgemeinde für einen Kindertagesstättenplatz anmelden. Kinder, die ab August 2020 einen Platz in einer Krippe, einem Kindergarten oder einem Hort bekommen sollen, müssen vom 1. bis 29. Februar online angemeldet werden, so die Verwaltung. Eltern, die ihre Kinder bereits angemeldet haben, werden gebeten, dies im oben genannten Zeitraum online zu wiederholen.