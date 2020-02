Die Tür der Wohnung wurde geöffnet, unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in die Wohnung.

Gifhorn. Die Kräfte fuhren am Nachmittag in die Herzog-Ernst-August-Straße. Es gab keine Verletzten.

Angebranntes Essen in Gifhorn sorgt für Feuerwehreinsatz

Starker Qualm strömte gegen 16.20 Uhr aus einem Fenster eines Hauses in der Herzog-Ernst-August-Straße. Die Feuerwehr Gifhorn war noch bei dem schweren Verkehrsunfall beschäftigt, als die Meldeempfänger wieder zum Einsatz riefen. Der zweite Löschzug mit der Drehleiter fuhr zum Einsatzort. Die Tür der Wohnung wurde geöffnet, unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in die Wohnung. Zum Glück war nur Essen in der Küche angebrannt und verursachte den Qualm.BB