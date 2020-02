Hospiz-Stiftung Gifhorn wartet stündlich auf Baugenehmigung

Seitdem die Hospiz-Stiftung in Gifhorn Mitte August 2019 den Bauantrag für das geplante Hospiz an der Lindenstraße bei der Stadt eingereicht hatte, wartet der Vorstand sehnsüchtig auf Rückmeldung. Doch Detailfragen zu den Plänen wie Brandschutz, Entwässerung & Co. zogen die Baugenehmigung in...