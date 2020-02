Wasbütteler geht dubiosem Heizungsnotdienst auf den Leim

Es ist Sonntagmorgen, die Heizung streikt, am Brenner leuchtet die rote Kontrolllampe. Als ein Wasbütteler daraufhin telefonisch einen vermeintlich lokalen Notdienst ins Haus bestellt, beginnt für ihn ein Alptraum, der ihn 525 Euro kostet. Soviel berechnet die dubiose Firma für das bloße Drücken des Knopfes. Was seinem langjährigen Kunden (Name ist der Redaktion bekannt) passiert ist, bringt Heizungsbauer Dieter Beckmann auf die Palme....