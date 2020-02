Sturm Sabine macht in Gifhorn viel Lärm um fast nichts

An der Bundesstraße 4 bei Meine brachen am Straßenrand durch den Sturm einige Bäume ab.

Es war ein Heulen und Ästeklappern in der Nacht zu Montag. Doch in den meisten Fällen war es viel Lärm um nichts, was das Sturmtief Sabine im Landkreis Gifhorn veranstaltete. Didderses Bürgermeister Randolf Moos befand erleichtert: „Sabine hat Didderse zwar erreicht, aber nicht zerstört.“ Die Bilanz von Feuerwehr und Polizei am Morgen fiel beruhigend unspektakulär aus.

Feuerwehr-Sprecher Tobias Nadjib zählte kreisweit 17 sturmbedingte Feuerwehr-Einsätze bis Mitternacht. „Danach flaute das Geschehen ab, es kam noch eine einstellige Anzahl von Alarmen hinzu.“ Koordiniert wurde das Geschehen von einer sicherheitshalber auf drei Disponenten aufgestockten Besatzung der Rettungsleitstelle Gifhorn.

Der größte Einsatz betraf ein Gifhorner Wohnhaus, auf dessen Dach ein Baum gekippt war. Die Bewohner hatten Nadjib zufolge Glück im Unglück: „Der Schaden am Gebäude blieb gering.“ Gleichwohl setzte die Feuerwehr die Drehleiter und einen Kran ein, um den Baum schonend vom Haus zu heben.

Züge der Regionalbahn Enno fuhren am Morgen nach der Sturmnacht im Landkreis Gifhorn annähernd fahrplanmäßig. Foto: Christian Franz

Stromausfälle durch umgeknickte Bäume auf Strom-Freileitungen gab es in den Dörfern Ohrdorf, Rade, Erpensen, Lüben und Stöcken im Nordkreis sowie in den Meinersener Orten Ahnsen, Päse, Flettmar, Böckelse,Hardesse, Warmse und Höfen. Wie Birgit Wiechert, Sprecherin des Versorgers LSW mitteilte, lösten die Bäume auf den Leitungen Kurzschlüsse aus, im Nordkreis noch am Sonntagabend zwischen 22.05 und 22.25, im Meinersener Raum am Montag zwischen 0.20 und 2 Uhr. LSW-Monteur konnten die Bäume mit Unterstützung der Feuerwehren aus den Leitungen entfernen.

Laut Polizeisprecher Thomas Reuter lief der Berufsverkehr am Montagmorgen routiniert ohne besondere Folgen der Sturmnacht. Dass die Schranken am Gifhorner Bahnübergang Braunschweiger Straße einmal mehr blockierten, sei eher keine Sturmfolge, sondern ein üblicher technischer Defekt. Sturmbedingte Unfälle habe es keine gegeben, nicht einmal Blechschäden. Dennoch sei die Nacht für die Beamten unruhig gewesen, die die Einsätze der Feuerwehren absicherten. Reuter: „Es lagen Straßenschilder, Äste und Bäume auf den Straßen.“

Die Bahnverbindungen im Kreis waren unterschiedlich betroffen. Während die elektrifizierte Ost-West-Linie des Enno von Wolfsburg über Gifhorn bis Hannover morgens in beide Richtungen gut ins Rollen kam, stockte es auf der Nord-Süd-Verbindung des Erixx von Braunschweig über Gifhorn bis Wittingen und Uelzen. Laut Erixx-Sprecher Björn Pamperin fuhren in der Region alle Erixx-Züge mit Ausnahme der Gifhorner Regionalbahn RB 47. Die Strecke war wegen dreier großer Bäume im Gleis bei Bad Bodenteich bis 11.30 Uhr gesperrt. Angekündigte Sägetrupps hatten nur Züge weiter nördlich im Heidekreuz an Bord. Auf der Braunschweiger Strecke wartete Erixx ein Räumteam der Deutschen Bahn als Eigentümerin der Gleise ab. Sicherheitshalber galt für die Züge anfangs ein Tempolimit von 15 km/h, um folgenschwere Kollisionen zu vermeiden. Sonntagabend hatte Erixx die letzten Regionalverbindungen um 19 Uhr sicherheitshalber ganz eingestellt und die Züge in den Endbahnhöfen halten lassen.

Offizielle wetterbedingte Schulausfälle meldete der Landkreis Gifhorn keine.